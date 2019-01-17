Объем добычи нефти в Азербайджане в 2019 году сохранится на уровне прошлого года и в среднем составит 0,80 миллиона баррелей в сутки, говорится в январском отчете ОПЕК.

«По данным министерства энергетики, в 2018 году в Азербайджане было произведено в среднем 792 тысячи баррелей нефти и конденсата в день, что на два процента больше показателя 2017 года», — отмечается в отчете картеля.

По предварительным данным, добыча нефти в Азербайджане в декабре 2018 года сократилась на 27 тысяч баррелей, достигнув 0,71 миллиона баррелей в сутки, из-за временного приостановления производства на блоке нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), отмечается в отчете.

По данным ОПЕК, в ноябре производство жидких углеводородов в Азербайджане выросло на 0,03 миллиона баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем, составив в среднем 0,83 миллиона баррелей в день. Согласно отчету, это является результатом увеличения в стране добычи нефти на 25 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — на две тысячи баррелей.

Объем добычи жидких углеводородов в Азербайджане в 2018 году, по оценкам ОПЕК, остался без изменений — на уровне 0,80 миллиона баррелей в день, и на таком же уровне ожидается годовой показатель в 2019 году.

«По прогнозам, в первой половине 2019 года производство жидких углеводородов в Азербайджане сократится на 20 тысяч баррелей в день, составив в среднем 0,79 миллиона баррелей в сутки. В то время как во второй половине года производство ожидается в среднем на уровне 0,81 миллиона баррелей в день», — говорится в отчете картеля.

Minval.az