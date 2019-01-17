Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении из госбюджета 3 млн манатов для оказания разовой финансовой помощи общереспубликанским телерадиокомпаниям.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг.

Средства будут выделены Национальному Совету по телевидению и радио из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Выделяемые бюджетные средства будут направлены на усиление материально-технической базы частных телерадиокомпаний, на активное их участие в пропаганде культурного наследия Азербайджана внутри страны и за рубежом, а также на дополнительную помощь для перехода на вещание посредством спутника Azerspace-1, а также на др. цели.

Minval.az