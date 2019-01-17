В результате сильного ветра в Баку пострадали двое мужчин. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения АР.

В торговом центре «Бина» на мужчину упал рекламный щит. Бригада врачей скорой помощи доставила пострадавшего в Клинический медицинский центр. Его состояние оценивается как средней тяжести.

В поселке Баилово Сабаильского района Баку электрический столб упал на грузовик, который, по причине потери управления, врезался в другой автомобиль. Во время ДТП никто не пострадал, однако оба транспортных средства серьезно деформированы.

Шквалистый ветер привел к последствиям и в Сумгайыте. Там металлическую конструкцию в виде беседки порывом ветра ударило об автобус. В результате было выбито окно транспортного средства. Информация о пострадавших пассажирах пока не поступала.

С одного из зданий в Сумгайыте порыв ветра сорвал крышу.



Также в 18-м микрорайоне Сумгайыта на автомобиль марки «Жигули» упало дерево. Пострадавших нет, но автомобилю нанесен серьезный ущерб.

Сильный ветер повалил в Баку около 40 деревьев и сломал ветки нескольких деревьев. Об этом в четверг сообщили Trend в Хозяйственном объединении по озеленению Исполнительной власти Баку.

В настоящее время сотрудники объединения работают в усиленном режиме и ведется работа по удалению упавших деревьев.

Minval.az