Азербайджан рассчитывает, что в этом году будут сделаны реальные шаги по решению нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

«Азербайджанская сторона на протяжении уже многих лет постоянно напоминает о необходимости ведения субстантивных переговоров, и мы надеемся, что взаимопонимание, достигнутое в Милане, будет служить хорошей основой для проведения интенсивного и ориентированного на результат диалога, — отметил посол. — Очевидно, что существующий статус-кво является неприемлемым и конфликт должен быть урегулирован на основе территориальной целостности и суверенитета Азербайджана».

«Надеемся, что в нынешнем году будут наконец сделаны реальные шаги для справедливого решения этого застарелого конфликта, который мешает экономическому развитию всего региона», — сказал дипломат.

«Вместе с тем хочу отметить, что речь идет не о ситуации вокруг Нагорного Карабаха, как это указывается в поставленном вопросе, а касается вооруженного конфликта, возникшего в результате оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий, и изгнания лиц азербайджанской национальности из исконно азербайджанских городов и сел.

Безусловно, скорейшее урегулирование конфликта будет способствовать устойчивому развитию всего региона, транспортных артерий и еще большему развитию туризма, о котором вы говорили, и как результат — более активное экономическое развитие и улучшение благосостояния людей создаст условия для долгосрочного мира, стабильности и безопасности. Азербайджанская сторона рассчитывает, что Российская Федерация как самая крупная и сильная страна нашего региона в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ будет прилагать реальные максимальные усилия для нахождения международно-правового решения данного конфликта», — добавил Бюльбюльоглу.

Посол также коснулся отношений между Азербайджаном и Россией. «Россия и Азербайджан намерены расширять двустороннее взаимодействие, в отношениях Москвы и Баку нет непреодолимых трудностей», — заявил он. «Без сомнений, существует намерение обоих государств углублять и постоянно расширять диалог по всему спектру вопросов, что исходит из традиционных отношений дружбы и добрососедства. В этой связи можно с уверенностью отметить, что личные контакты и доверительные отношения между лидерами наших государств Ильхамом Гейдаровичем Алиевым и Владимиром Владимировичем Путиным создают прочную и благоприятную основу для всестороннего сотрудничества и способствуют решению любых сложных вопросов. Так что каких-то ощутимых трудностей, которые нельзя было бы преодолеть, между нашими странами нет», — сказал посол, добавив, что на сегодняшний день отношения двух стран можно характеризовать как стратегические.

Minval.az