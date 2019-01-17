Попытку свести счеты с жизнью пресекли полицейские в Бакинском метрополитене. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что 16 января в 07:20 на станции метро «Сахиль» жительница Масаллинского района 21-летняя А.Г. пыталась броситься под поезд, но сотрудники полиции перехватили ее и тем самым предотвратили трагедию.

Во время беседы с правоохранителями девушка призналась, что сбежала из родительского дома. По ее словам, она устала от бессмысленной жизни и поэтому решилась на отчаянный шаг.

По факту ведется разбирательство.

Minval.az