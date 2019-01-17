Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 18 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами осадки. Днем преимущественно пройдет без осадков. Сильный северо-западный ветер во второй половине дня постепенно стихнет.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 0-2, днем 4-6 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм до 767 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 85-95%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана 18 января местами будут осадки, мокрый снег и снег, днем преимущественно без осадков.

На отдельных территориях ожидается туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 4-7 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-10, днем 0-4 градуса тепла.

В горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.

Minval.az