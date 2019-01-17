Тело гражданина Азербайджана Халилова Эльчина Расул оглу, убитого в американском городе Шарлотт (штат Северная Каролина), в кратчайшее время будет доставлено на Родину, сообщает в четверг Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в США.

По данному факту Департамент полиции Шарлотт-Мекленбург штата Северная Каролина возбудил уголовное дело, и в настоящее время продолжаются следственные действия. Уголовное дело находится в производстве следователей этого департамента Д. Дадли и В. Персона: «Близкие родственники были проинформированы о произошедшем. В данный момент посольство организует доставку тела Эльчина в Азербайджан. Сегодня ожидается завершение оформления документации, и тело будет доставлено из Шарлотт в Нью-Йорк, а оттуда в Баку».

В посольстве также сказали, что произошедший инцидент находится под контролем, дополнительная информация о ходе следствия будет сообщена позднее.

Халилов (17.06.1989) был убит 14 января около 11:00 по местному времени в результате вооруженного нападения неизвестных лиц на магазин по продаже и ремонту телефонов, в котором он работал. Халилов был владельцем магазина «Fixer Electronic Repair», на который произошло вооруженное нападение. Он окончил третью среднюю школу в Сумгайыте, и был выпускником Азербайджанского государственного университета архитектуры и строительства.

Minval.az