Исполнительная власть Баку обратилась с предупреждением к жителям столицы, в особенности водителям, в связи с сильным ветром.

Как говорится в заявлении начальника Хозяйственного объединения по озеленению Исполнительной власти Орхана Мамедова, в связи с сильным ветром Исполнительная власть создала штаб, который будет действовать 17 — 18 января.

Мамедов отметил, что в связи с тем, что 17 и 18 января ожидается сильный ветер, гражданам, а также водителям рекомендуется быть внимательными. Так, во многих случаях водители останавливают свои автомобили именно под деревьями, что очень опасно в ветреную погоду.

«Просим водителей не оставлять свои машины под большими деревьями. Также просьба к жителям столицы быть осторожными, не проходить под деревьями», — сказал Мамедов.

Minval.az