Распространяемая в социальных сетях информация о том, что в Азербайджан вместе с ветром попадает вирус свиного гриппа, не соответствует действительности, в стране нет данного вируса.

Об этом сообщили в среду Trend в министерстве здравоохранения, комментируя данную информацию.

В министерстве отметили, что прекращение занятий в общеобразовательных учреждениях связано с предупреждением министерства экологии и природных ресурсов о резком изменении погоды.

«Просим граждан не поддаваться на провокации. Эпидемиологическая ситуация в стране находится под полным контролем», — добавили в минздраве.

Minval.az