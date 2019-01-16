В последние дни в ряде СМИ публикуются материалы о том, что экс-министр экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багиров якобы владеет недвижимостью за границей. В распространенном несколько дней назад заявлении пресс-службы Западного Университета Каспи, основателем которого является экс-министр, приводятся основания о том, что опубликованные в СМИ материалы не соответствуют действительности, построены на противоречивой и выдуманной информации. Об этом пишет сайт Moderator.az.

В распространённом 14 января ряде СМИ материале опубликованы с заявления сводного двоюродного брата Г.Багирова – Аббаса Зейналова. Как утверждает А.Зейналов, они вместе осуществляли строительство отеля Central Park, принадлежащего членам семьи Г.Багирова, однако впоследствии экс-министр отстранил от дела А.Зейналова, не покрыв его расходы. Кроме того, утверждается, что якобы Г.Багиров распорядился снести принадлежащий Аббасу Зейналову центр отдыха «Орман».

В ходе проведенного изданием расследования удалось прояснить ряд деталей.

Как выяснилось, А.Зейналов построил в Губинском районе центр отдыха под названием «Орман» на территории, принадлежащей Лесному хозяйству. Однако в период деятельности этого объекта А.Зейналов не выплачивал никаких налогов и не оплачивал разрешение на деятельность. Когда же сотрудники Министерства экологии потребовали, чтобы А.Зейналов заключил законный договор, то он заявил, что является родственником министра, и не собирается заключать никаких договоров. Г.Багиров же потребовал, чтобы соответствующие структуры приняли законные меры. В результате объект Зейналова был снесен из-за незаконной деятельности.

Обращение А.Зейналова по этому поводу было рассмотрено соответствующими структурами, его жалобы были сочтены безосновательными и не удовлетворены.

Информация же о том, что в ходе строительства отеля Central Park было вырублено более 80 деревьев, а А.Зейналов является дольщиком, настолько же «достоверна», как и вышеупомянутый факт.

Сотрудник издания поговорил с руководителем фирмы «MZE inşaat», осуществлявшей строительство отеля Central Park, Адилем Тагиевым.

«Я тоже читал заявления Аббаса Зейналова. Я не знаю такого человека, и не встречал его в ходе стройки. Договор с нашей фирмой заключал Западный Университет и его Школа отельного бизнеса. Я не знаю, откуда теперь взялся этот человек. Аббас Зейналов заявляет, что на территории строительства вырубили 80 деревьев, но это просто смешно. На этой территории вообще не было деревьев, там стояло старое непригодное здание, которое было снесено, а на его месте построен отель. Гусейнгулу Багиров мне не друг и не родственник, но надо говорить по справедливости», – подчеркнул Адиль Тагиев.

С другой стороны, этот отель принадлежит не лично Г.Багирову, а руководимым членами его семьи Западному Университету Каспи и Школе отельного бизнеса.

В Западном Университете Каспи и Школе отельного бизнеса, заказавшим строительство отеля Central Park, подтвердили данный факт и сообщили, что строительство отеля было осуществлено этими двумя учреждениями вместе с фирмой «MZE inşaat», а человек по имени Аббас Зейналов вообще не принимал участия в процессе и не является дольщиком.

Minval.az