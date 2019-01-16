16 января Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с бывшим президентом Французской Республики Николя Саркози.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече была подчеркнута роль Мехрибан ханум Алиевой в успешном развитии французско-азербайджанских связей в период президентской деятельности Николя Саркози. Было отмечено, что деятельность Мехрибан ханум Алиевой как руководителя межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Франция, а также реализация Фондом Гейдара Алиева важных гуманитарных проектов во Франции внесли значительный вклад в дело еще большего укрепления нашего сотрудничества.

На встрече было также отмечено, что в результате деятельности глав государств Азербайджана и Франции в период президентства Николя Саркози, осуществленной в области развития двусторонних отношений, связи между нашими странами были расширены во многих сферах.

Minval.az