Социальные приюты министерства труда и социальной защиты населения в связи с ожидаемым в Азербайджане в ночь с 16 на 17 января до полудня 18 января чрезвычайно опасным гидрометеорологическим явлением будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщили Report в министерстве.

Было отмечено, что в связи с опасными погодными условиями нуждающиеся в приюте бездомные лица в соответствии с возрастом будут размещены в Социальном приюте и реабилитационном центре.

С этой целью был также создан соответствующий штаб. Контактные телефоны штаба: (050) 669 33 66,(070) 669 33 66.

Лицам, нуждающимся в социальном убежище в опасных погодных условиях, рекомендуется позвонить по вышеуказанным номерам, а также в контактный центр министерства по тел. 142 и сообщить о своем текущем местонахождении.

Помещенным в приюты лицам будут предоставлены постельные принадлежности, питание и первичная медико-санитарная помощь.

Minval.az