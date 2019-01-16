Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ о приостановлении учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях 17 и 18 января, сообщает Минобразования.

Согласно приказу, в связи с резким ухудшением погоды во всех образовательных учреждениях республики приостанавливается учебно-воспитательный процесс. В связи с этим отменяются все мероприятия.

Приказ был подписан министром с целью выполнения распоряжения Кабмина от 16 января 2017 года.

Напомним, что по информации Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, в связи с приближением Средиземноморского циклона в ночь с 16 на 17 января в Азербайджане ожидается резкое ухудшение погодных условий. В Баку и на Абшероне ожидается сильный северо-западный ветер со скоростью 28-33 м/с, с порывами до 35-38 м/с.

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