В международной политике множество принципов, конвенций, деклараций, соглашений и т.д. Возможно, удержать в памяти все эти документы не в силах даже подготовленный профессиональный дипломат. Но есть принципы, которые должны быть известны не только обитателям мидовской «высотки». Прежде всего, это уважение чужих границ и суверенитета и невмешательство во внутренние дела. Есть и неписаные правила: даже если очень хочется действовать по принципу «Наших бьют!», лучше все-таки сначала выяснить, кого и за что, условно говоря, «бьют», а действовать уже потом. На холодную и, пардон, «включенную» голову.

Вряд ли глава МИД РФ Сергей Викторович Лавров, карьерный дипломат, об этом ну абсолютно не в курсе. Но… на своей пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года, Сергей Лавров вдруг вспомнил про Марата Уелданова-Галустяна, гражданина РФ армянского происхождения, и заявил, что надеется решить путем диалога вопрос его возвращения в Россию.

«Вопросы, касающиеся наших граждан, которые оказываются в непростом положении в любой стране, в том числе и странах СНГ – регулярно затрагиваем в ходе наших двусторонних контактов, — отметил Лавров. — Смею вас заверить, что и эта конкретная тема звучала в ходе недавних переговоров с нашими азербайджанскими коллегами. Надеюсь, что мы сможем через диалог и через решения, опирающиеся на правовые нормы, выйти на устраивающий всех результат и сможем вернуть этого гражданина в Россию».

Напомним: Марат Уелданов-Галустян занимался мелкой коммерцией, курсировал без проблем между Баку и Москвой, но в июле 2016 года был задержан и сегодня по приговору суда отбывает восьмилетний срок за контрабанду наркотиков. И теперь вопрос о возвращении этого наркоторговца в Россию представители Смоленской площади поднимают на переговорах.

Намеренно оставим в стороне ироничные параллели с «кокаиновым скандалом» вокруг посольства РФ в Аргентине. Важно другое. Вот уже несколько лет армянские оккупанты незаконно удерживают гражданина РФ Дильгама Аскерова, «виновного» лишь в том, что он решил увидеть родное село в оккупированном Кельбаджарском районе, вернее, то, что от него осталось, и посетить могилу своей матери. Был схвачен, в результате дешевого судебного фарса обвинен в убийстве (хорошо еще, что не в организации Спитакского землетрясения) и приговорен к пожизненному сроку.

И вот теперь вопрос: его судьбой МИД РФ тоже озабочен? Или как? Его представители ставят вопрос об освобождении Дильгама Аскерова во время своих многочисленных встреч с представителями Армении? Или не считают нужным?

Более того, когда азербайджанские журналисты ставят вопрос ребром и требуют ответа от российских дипломатов, будут ли они проявлять свое участие в судьбе Дильгама Аскерова так же активно и принципиально, как это происходило в случае с тем же Лапшиным, то российские дипломаты, включая, к примеру, заместителя директора Департамента информации и печати МИД России А.А.Кожина, уходили в туманные рассуждения, что, мол, непонятно, как Дильгам Аскеров вообще оказался там, где оказался, и его российский паспорт передали властям РФ представители Азербайджана… В случае же с Уелдановым-Галстяном господин Лавров не стал уточнять, что за наркотики в большинстве стран мира положен тюремный срок, что в Азербайджане с наркоконтрабарндистами не «миндальничают», и даже не задумался, стоит ли, пардон, «раскрывать публичный дипломатический зонтик» над наркоторговцем после «кокаинового скандала». В отличие от Дильгама Аскерова, «отмазывать от тюрьмы» Марата Уелданова-Галстяна российская дипломатия решилась без колебаний и разговоров. И теперь глава МИД выражает надежду, что обвиненного в торговле наркотиками персонажа удастся вернуть в Россию.

Намеренно не станем интересоваться, как поведут себя в РФ дальше, особенно если «путем диалога» решить вопрос не удастся: введут санкции, десантируют «зеленых человечков», чтобы те вытащили Марата Уелданова-Галстяна из камеры, или попытаются арестовать в России кого-то из попавших под руку граждан Азербайджана в качестве «обменного фонда». Подобные вопросы чаще всего решаются, и своего гражданина, попавшегося на наркотиках, РФ, скорее всего, получит обратно. Только вот вряд ли это будет оглушительный успех российской дипломатии. Потому как, во-первых, контраст с поведением тех же российских дипломатов в случае с Дильгамом Аскеровым получился слишком явным, а такие вещи в политике не забываются. Даже если не озвучиваются. А во-вторых, все это слишком уж напоминает этакий «политический наезд» на Азербайджан. Где сначала Мария Захарова на своем брифинге вдруг начинает «выражать беспокойство», что в Азербайджане на фоне войны с Арменией — какой ужас! — российских граждан армянского происхождения не впустили в страну и отправили обратно после нескольких часов ожидания в аэропорту. И «забывает» при этом, что любое государство имеет право не впустить на свою территорию любого иностранца без объяснения причин. Затем в посольство Азербайджана поступает памятная записка по тому же поводу — уже с обвинениями в «дискриминации». И вот теперь глава МИД РФ посчитал нужным вспомнить про отбывающего срок за наркотики Уелданова-Галстяна.

Здесь, конечно, нелишне поинтересоваться: какова действительная причина столь бурной «армянской истерики» российских дипломатов? Москву ну до глубины души возмутили «газовые переговоры» Азербайджана с Австрией, которую в РФ считали едва ли не своим «субъектом федерации», а теперь столкнулись с угрозой «потери влияния»? Или Кремль донельзя уязвлен тем, что Азербайджан приобретает оружие у Франции и Турции, то есть речь идет о натовских образцах военной техники? Но в чем нет сомнений, так это в том, что Уелданова-Галстяна Москва, вполне вероятно, заполучить сможет. А вот свой авторитет — уже вряд ли.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az