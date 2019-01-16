«Употребление табака во всем мире остается серьезной проблемой. К сожалению, и в Азербайджане есть достаточно людей, употребляющих табак».

Как сообщает Report, об этом сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Фатош Ханде Харманчы.

По ее словам, в Азербайджане примерно 1,3 миллиона человек используют табак: «Половина курящих людей в стране уходят из жизни, не достигнув 70 лет. Поэтому очень важна серьезная борьба для предотвращения употребления табака. Главным, что нужно предпринять в этом направлении, является повышение стоимости табачных изделий. Потому что в Азербайджане стоимость сигарет очень дешевая. Подорожание цен сможет в некоторой степени предотвратить начало курения молодежью».

Представитель ВОЗ добавила, что наряду с этим необходимо уменьшить рекламу табачных изделий: «В магазинах, больших маркетах сигареты доступны в открытой продаже. Можно обеспечить закрытую продажу сигарет, или же изменить сигаретные пачки. Закон, принятый в прошлом году в стране, я оцениваю как заслуживающий одобрения».

Ф.Х.Харманчы считает, что если не принять мер по борьбе с употреблением табака, число курильщиков будет неуклонно расти: «Потому что занимающиеся продажей табака предприниматели хотят получить прибыль. Мои наблюдения показывают, что бакинская молодежь проявляет интерес к употреблению сигарет и кальяна. Отмечу, что курение кальяна на протяжении часа сопоставимо с курением 40 штук сигарет».

Minval.az