Распоряжением главы государства Ильхама Алиева был освобожден от должности председатель ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Ариф Алышанов.

Алышанов начал работу в Государственном комитете телевидения и радиовещания в 1977 году. После службы в армии он продолжил работу в AzTV. С 1981 года занимал должность заведующего отделом, начальника управления, начальника главного управления, а с 1997 года – должность директора Производственно-технического объединения. С 17 мая 2001 года одновременно занимал также пост заместителя председателя по технике Азербайджанской Государственной Телерадиовещательной Компании.

Указом главы государства от 28 марта 2005-го года назначен заместителем председателя, а указом от 26 августа 2006-года – председателем ЗАО «Азербайджанское Телевидение и Радио Вещания».

В прошлом году в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в мошенничестве и попытке убийства Арифа Алышанова – Шуджаята Акперова, Гочали Джабиева, Зохраба Ширинова и Акшина Гусейнова.

На процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева вскрылись интересные факты в связи с Алышановым.

Например, выяснилось, что глава финансируемого из госбюджета телеканала купил в Шамахинском районе землю на сумму около 6 миллионов манатов. Кроме того, выяснилось, что у него имеются земельные участки в Губинском, Хызынском, Зардабском, Сабирабадской и Ханларском районах. Также стало известно, что бывший председатель AzTV занимался строительством жилых зданий и продажей квартир. Несмотря на ходатайства адвокатов, сам Алышанов в суд не явился. Но на суде были зачитаны его показания. Алышанов отмечал, что в 2012 году вместе с братом, свояком и шуринами он обратился за помощью с выкупом земель у местных жителей к Суджаяту Акперову. По словам Алышанова, в 2016 году Ш.Акперов хотел на территории Шамахинского района убить его, его племянника Даяната Джафарова и водителя Гаджи Бабаева. Как заявлял Алышанов, Ш.Акперов в целом присвоил принадлежащие ему и его родственникам 4 млн 677 тыс манатов.

Обвиняемый в покушении на убийство Ш.Акперов выступил с последним словом и заявил, что невиновен, попросив суд вынести в его отношении справедливое решение.

Согласно приговору, Ш.Акперов был приговорен к 18 годам, Г.Джабиев — 17 годам, З.Ширинов — 16 годам.

Minval.az