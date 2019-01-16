Британское издание Times Higher Education (THE) опубликовало во вторник результаты рейтинга университетов развивающихся стран Emerging Economies University Rankings.

Первое место по этому показателю занимает Китай (72), второе – Индия (49). Россия оказалась на четвертом месте. Всего в рейтинге представлены 450 вузов из 43 стран. Азербайджанские вузы в рейтинг снова не попали.

Рейтинг THE Emerging Economies University Rankings составлен на основе 13 индикаторов, объединенных в пять групп: обучение и образовательная среда (30%), научная работа (30%), цитируемость научных публикаций (20%), международная мобильность студентов и сотрудников (10%).

При составлении рейтинга используются те же критерии, что и в глобальном рейтинге THE World University Rankings.

В сентябре прошлого года Times Higher Education представил рейтинг лучших университетов мира. В топ-500 тогда не вошло ни одного азербайджанского вуза.

Minval.az