Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию завода «SOCAR Karbamid» на территории Сумгайытского химпромпарка, сообщает сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию завода «SOCAR Karbamid» на территории Сумгайытского химпромпарка, сообщает сайт главы государства.
Дата: 2019/01/16 11:21
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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