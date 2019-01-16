Необычный скелет обнаружил ныне проживающий в селе Беюк Союдлу выходец из Лачинского района АР Мурадхан Новрузов.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, как оказалось, скелет лежал в подвале и хозяин дома нашел его, когда собирался ремонтировать полы в доме.

У скелета, длина которого составляет около 50 сантиметров, передних лап нет. Глазницы черепа достаточно крупные, челюсть имеет слегка вытянутую вперед форму.

Помимо пяти шейных позвонков, у скелета насчитали 12 грудных, восемь крестцовых и до 14 хвостовых позвонков. На первый взгляд можно сделать вывод, что животное перемещалось на задних лапах.

На верхней и нижней челюсти животного по девять зубов. Рядом со скелетом были обнаружены остатки кукурузы, что говорит о том, что животное, по всей видимости, было травоядное.

«Честно говоря, первая реакция, когда я увидел его – это шок. Не мог понять, как это невиданное, похожее на хищника животное, оказалось в моем подвале. Я начал расспрашивать соседей, старожилов села, но и они не могли поверить своим глазам», — рассказывает Новрузов.

По размерам скелет можно сравнить с кошачьим, но у кошек обычно семь шейных позвонков, продолжает он.

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