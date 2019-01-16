Минимум 40% доходов, полученных из внебюджетных средств созданных государством вузов будет направляться на соцзащиту учителей.
Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденном Кабмином «Образцовом уставе вузов, созданных государством и муниципалитетами».
Вуз может использовать выданное ему имущество только в целях, определенных в уставе.
Вуз несет ответственность за хранение, охрану и рациональное использование имущества, находящегося в его собственности и использовании.
Полученные заведением из внебюджетных источников средства направляются только на развитие образования, развитие материально-технической базы заведения, соцзащиту учащихся и обучающих.