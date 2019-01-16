В ЗАО «Бакинский метрополитен» упразднен штат уборщиц, около 100 из них попали под сокращение.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, это связано с поэтапным введением в работу метро бизнес-систем на уровне современных мировых стандартов и использованием самых передовых технологий в метро, в том числе по отношению к человеческим ресурсам.

«Бакметрополитен провел тендер среди клининговых компаний, и победило в нем ООО «Таис-Ифк», с которой уже подписан контракт. Сейчас между уборщицами и компанией ведутся переговоры по переходу их на работу в ООО. Те, кто не хочет работать в этой компании, получают компенсацию и увольняются», — подчеркнул Б.Мамедов.

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