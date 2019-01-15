

Азербайджан занял 11-ю строчку в мировом рейтинге цен на бензин. Цена за литр на 7 января этого года в стране составила $0,47 центов. Из стран СНГ в первую десятку вошел лишь Туркменистан, где цена одного литра не превышает $0, 43 цента.

Казахстан занял 10 строчку в рейтинге, цена за литр бензина в стране составляет $0,48 центов. Самый дешевый бензин в Венесуэле, один литр стоит всего 1 цент. Второе и третье место заняли Иран и Судан — $0,13 и $0,29 центов за один литр. Самый дорогой бензин в Зимбабве, Гонконге и в Монако — $ 3,31, $2,06 и $1,98 долларов США за литр соответственно, сообщает globalpetrolprices.com.

Minval.az