Как следствие мероприятий внутреннего контроля в прошлом году в отношении 687 сотрудников структурных подразделений и центрального аппарата министерства труда и социальной защиты населения были применены меры дисциплинарного взыскания.Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства.

Также были проведены аудиторские проверки в 26 структурных единицах министерства, по итогам аудиторских проверок по 4 структурным единицам были составлены документы, которые для соответствующего расследования и дачи правовой оценки были направлены в Генеральную прокуратуру.

В течение года в законодательном порядке в связи с приемом на государственную службу в систему министерства было принято на работу 255 человек.

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