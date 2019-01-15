В ночь с 16-го на 17-ое января и до второй половины дня 18 января погодные условия на территории страны могут резко измениться, сообщила директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, причина изменения климатических условий связана с приближением средиземноморского циклона к территории страны.

С 17 января данный процесс в первую очередь проявится в Нахчыванской Автономной Республики, Нагорном Карабахе, Газахе и Гянджинском регионе. Прогнозируется сильный северо-западный ветер, максимальная скорость которого достигнет 28-33 м/с, временами может дойти до 35-38 м/с.

Minval.az