Генеральная прокуратура проводит проверки по делу бывшего председателя Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфата Асланлы.

Об этом на сегодняшней конференции заявил начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев.

На вопрос журналиста по поводу жалобы на Руфата Асланлы гражданина Турции Мустафы Вейселя, Камран Алиев ответил, что не может ответить на этот вопрос, так как в данный момент ведется следствие:

«Мои слова могут повлиять на ход следствия. Поэтому после завершения следствия общественности будет предоставлена вся информация», — цитирует его Qafqazinfo.

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