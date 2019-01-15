В Азербайджане в связи с коррупционными преступлениями была обеспечена выплата финансового ущерба на 87 миллионов манатов.

Как передает Тренд, об этом во вторник сказал заместитель Генерального прокурора — начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев в ходе пресс-конференции, посвященной проделанной работе со стороны Главного управления по борьбе с коррупцией и Комиссии по борьбе с коррупцией за 2018 год.

Было отмечено, что 53,3 миллиона манатов были выплачены на стадии предварительного расследования из материального ущерба на сумму 120 миллионов манатов по уголовным делам, направленным в суды в прошлом году. В том числе, для компенсации оставшегося ущерба был наложен арест на имущество в размере 34,2 миллиона манатов и обеспечена выплата 73 процентов причиненного ущерба.

Помимо этого, в ходе расследования предполагаемых или совершенных преступлений, связанных с коррупцией, по данным на основе правонарушений была обеспечена выплата компенсации в размере 2,6 миллиона манатов.

Minval.az