Бриллиантовое кольцо стоимостью более 1 млн. фунтов стерлингов было конфисковано британскими властями, занимающимися расследованием неясного происхождения состояния находящегося под арестом бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева и его жены Замиры, сообщает The Telegraph.

Кольцо Cartier 8,9 карат было куплено Д.Гаджиевым восемь лет назад в известном лондонском универмаге Harrods. Оно было изъято сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью Британии, когда кольцо реставрировалось ювелирами.

Агентство уверено, что источник финансов, потраченных на покупку данного ювелирного изделия, потребует дальнейшего расследования.

Minval.az