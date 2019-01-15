14 января премьер-министр Азербайджанской Республики Новруз Мамедов встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организацией Кунио Микурия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, поздравив Кунио Микурию по случаю избрания на должность генерального секретаря Всемирной таможенной организации, премьер-министр подчеркнул наличие долгосрочного успешного сотрудничества между Азербайджаном и организацией. Он отметил, что несмотря на то, что Азербайджан молодая страна, она успешно интегрировалась во Всемирную таможенную организацию. Подчеркнув особую роль Кунио Микурии в этом вопросе, Новруз Мамедов выразил уверенность в том, что его визит в нашу страну будет представлять важное значение с точки зрения дальнейшего расширения связей.

Кунио Микурия в свою очередь поздравил Новруза Мамедова по случаю назначения премьер-министром Азербайджана, пожелал ему успехов в деятельности. Отметив, что в Азербайджане функционируют четыре региональных центров Всемирной таможенной организации, генеральный секретарь сказал, что наша страна одна из самых активных членов организации и вносит важный вклад в работу структуры.

Подчеркнув, что Азербайджан успешно внедряет стандарты Всемирной таможенной организации, Кунио Микурия сказал, что приложит все усилия для дальнейшего расширения плодотворного сотрудничества с нашей страной.

В ходе беседы состоялось обсуждение дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Всемирной таможенной организацией и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Minval.az