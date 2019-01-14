Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что готов перенести спор с «Роснефтью» о ценах на перевалку нефти через терминал «Варандей» в судебные инстанции.

«Есть основа, на которой будут рассматриваться вопросы в антимонопольном комитете, а если не в антимонопольном комитете, то в судебных инстанциях. До победного!» — сказал Алекперов РБК. По его словам, пока двум компаниям сложно договориться.

Напомним, в декабре ФАС по жалобе «Башнефти» (входит в «Роснефть») и «Башнефть-Полюса» (74,9% принадлежит «Башнефти» , ЛУКОЙЛу — 25,1%) возбудила дело против ЛУКОЙЛа, через терминал которого в Варандее переваливается нефть с месторождений Требса и Титова. Спор по цене перевалки через терминал «Варандей» возник после того, как «Башнефть» в 2016 году перешла к «Роснефти».

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