«В ближайшие дни будет обеспечено финансирование пенсий». Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря министерства труда и социальной защиты населения Фазиля Талыбова.

По его словам, в Азербайджане пенсионные выплаты по всем месяцам выплачиваются своевременно: «В то же время, как и ранее, в январе текущего года в связи с началом нового бюджетного года проводится процесс распределения сметы расходов. Данный процесс, носящий технический характер, почти завершился и в ближайшие несколько дней будет обеспечено финансирование пенсий».

«Для информации сообщим, что пенсионные выплаты каждого месяца выдаются в течение данного месяца. И сейчас пенсии за январь будут полностью выплачены в этом месяце», — отметил Ф.Талыбов.

Minval.az