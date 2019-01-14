Президент Ильхам Алиев в понедельник, 14 января подписал указ о принятии дополнительных мер по совершенствованию государственного управления в Азербайджане.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

В соответствии с указом, деятельность Фонда развития науки при президенте Азербайджана и Бакинского международного центра мультикультурализма будет реорганизована на основе принципа самофинансирования.

Согласно указу, ликвидируются Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, Фонд знаний при президенте Азербайджана и Центр стратегических исследований при президенте Азербайджана.

Также ликвидируются с целью реорганизации их деятельности на общественных началах Секретариат межведомственной комиссии по охране государственной тайны при президенте Азербайджана, Рабочая группа Государственной комиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, Рабочая группа Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана, Секретариат Тарифного совета Азербайджана.

Кабинет министров АР должен в течение пяти месяцев подготовить предложения по приведению актов президента в соответствие с указом и представить главе государства, в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать главу государства.

Ведомство также должно проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать президента АР об исполнении.

Совместно с Госкомитетом по вопросам имущества должны быть приняты меры в соответствии с указом президента Азербайджана от шестого июня 2007 года «О сохранении государственного имущества и совершенствовании его эффективного использования» в отношении госимущества, находящегося на балансе госорганов и структур, предусмотренных в части два указа.

В соответствии с указом, в течение трех месяцев должны быть подготовлены предложения и проекты нормативно-правовых актов и представлены главе государства, решены другие вопросы, вытекающие из указа.

Комиссиям, предусмотренным в указе, и Тарифному совету поручено сформировать соответствующие рабочие группы и секретариаты в составе представителей государственных органов (структур), которые представляют эти комиссии и Тарифный совет, утвердить их положение и в течение одного месяца проинформировать об этом президента.

Министерству юстиции поручено привести в соответствие с указом нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера и проинформировать Кабинет министров.

Minval.az