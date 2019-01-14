Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о создании Открытого акционерного общества «Azersilah».
Общество создается на базе Министерства оборонной промышленности.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о создании Открытого акционерного общества «Azersilah».
Общество создается на базе Министерства оборонной промышленности.
Дата: 2019/01/14 19:32
Раздел: Азербайджан, Важно
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