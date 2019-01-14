На всех КПП Азербайджана установлено специальное оборудование для предотвращения проникновения в страну потенциальных носителей свиного гриппа. Об этом сказал в понедельник журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев.

По словам Мехтиева, Госкомтаможня ведет сотрудничество в этом направлении с министерством здравоохранения и с соответствующими структурами.

«В этой сфере мы достигли высоких результатов. В Азербайджане учтены все параметры, связанные с безопасностью и здоровьем населения, и на этот день мы ведем свою деятельность в усиленном режиме», — цитирует его слова Тренд.

Помимо этого, Мехтиев отметил, что для предотвращения проникновения свиного гриппа в Азербайджан, также ведутся работы по дезинфекции, а также определены зоны карантина на КПП.

Minval.az