В национальном эфирном пространстве демонстрируется большое количество низкопробных телесериалов, сообщает Trend со ссылкой на Национальный совет по телерадиовещанию.

В сообщении Совета, в частности говорится, что в большинстве случаев в сериалах комедийного жанра искажаются семейно-бытовые отношения, семейные ценности азербайджанского народа. Отношения между детьми и родителями, между родственниками преподносятся в форме, не характерной для азербайджанской семьи.

Не радует и ситуация, связанная со скрытой или прямой рекламой спонсоров в сериалах. Иногда спонсоров даже включают в сюжетную линию сериалов, и та или иная серия сериала посвящается рекламе спонсора. Все это приводит к нарушению рекламного законодательства.

Minval.az