Портал Vouchercloud представил список умнейших стран мира. На первом месте в рейтинге Япония. На второй строчке в списке Швейцария, на третьей — Китай. Замыкают пятерку лидеров США и Нидерланды.

Также в топ-10 представлены Бельгия, Великобритания, Канада и Южная Корея.

Франция и Сингапур оказались в конце рейтинга, заняв 24 и 25 места соответственно. Отметим, что Азербайджан в данный список не попал.

Страны оценивались по количеству нобелевских лауреатов, среднему IQ жителей и результатам успеваемости в школах.

Minval.az