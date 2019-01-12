В Баку полицейские задержали гадалку. По информаии Репорт, проживающая в поселке Сабунчу женщина обратилась в 12-е отделение Сабунчинского районного управления полиции и сообщила, что в июле 2018 года случайно познакомилась в общественном транспорте с женщиной по имени Фатима, которая под видом гадания в целом получила от нее 600 манатов и драгоценности на 4000 манатов.

В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 12-го отделения полиции после поступления информации, была задержана жительница Сальянского района Фатима Абдуллаева, которая мошенническим путем злоупотребляла доверием людей и присваивала деньги и золото потерпевших.

Задержанная в показаниях признала содеянное. Собранные в 12-м отделении полиции в отношении нее материалы были переданы на рассмотрение в следственный отдел Сабунчинского РПУ.

Не исключено, что эта женщина под видом гадания обманула и других потерпевших. Если есть другие пострадавшие от незаконных действий этой женщины, они могут обратиться в кол-центр «102» министерства внутренних дел, Сабунчинское РУП, 12-е отделение полиции.

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