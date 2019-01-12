По предложению секретариата Всемирной торговой организации (ВТО) Азербайджан на данном этапе продолжит переговоры по вступлению страны в эту организацию на двусторонней основе, сказал Trend в пятницу заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

До сих пор встреча азербайджанской делегации с рабочей группой ВТО сопровождалась, как двусторонними переговорами со странами-членами организации, так и многосторонними переговорами по сельскому хозяйству.

В ходе последней встречи, в декабре 2018 года, по словам Мамедгулиева, были проведены только двусторонние переговоры с Японией, Бразилией, Норвегией и другими странами, в первую очередь по вопросам обеспечения взаимного доступа к рынкам товаров и услуг.

По словам Мамедгулиева, сроки проведения следующего раунда переговоров зависят от того, когда будут готовы новые предложения. «Список стран, с которыми пройдет встреча, еще не определен», — сказал замминистра, отметив, что предложении от новых стран-членов ВТО для начала переговоров с Азербайджаном также еще не поступало.

При этом Мамедгулиев не исключил вероятности завершения в этом году переговров с какой-либо из стран.

Азербайджан приступил к переговорам со странами-членами ВТО в 2004 году. В настоящее время страна находится в процессе переговоров с 13 странами. На сегодня уже завершены переговоры и подписаны протоколы с Турцией, Султанатом Оман, Объединенными Арабскими Эмиратами, Грузией и Кыргызстаном. Азербайджан находится на стадии подписания протоколов с Китаем и Молдовой.

Minval.az