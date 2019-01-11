Открылся ночной автобусный рейс из Нахчыванской Автономной Республики (АР) Азербайджана в Баку. Официальная церемония открытия рейса состоялась в городе Нахчыван, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Ночной рейс запущен с целью расширения связей жителей автономной республики с Баку и остальной частью Азербайджана, а также для создания условий по эффективному использованию ими дневных часов суток», — заявил на церемонии открытия рейса заведующий сектором Государственной транспортной службы Нахчыванской АР Натиг Гасанов.

Он отметил, что ночные рейсы будут действовать наряду с дневными, автобусы ежедневно будут выезжать из Нахчыванского городского автовокзала в 19.30 и прибывать в Баку в 9.00 утра. Из Баку автобусы будут отбывать в 21.00, прибывать в Нахчыван в 10 утра. «Цена билета в одном направлении — 25 манатов, проезд для детей до 5 лет — бесплатный, а для детей в возрасте 5-10 лет проезд обойдется в 50% от стоимости билета. Билеты можно купить предварительно в кассах всех автовокзалов на территории автономной республики»,- сообщил представитель госслужбы.

Н.Гасанов добавил, что пока предусмотрен один ночной рейс в день, однако по мере необходимости число рейсов будет увеличено.

Он подчеркнул, что на маршруте задействованы отвечающие современным стандартам автобусы с просторным салоном и удобными креслами, в пути пассажирам предлагаются чай и кофе. «Первым ночным рейсом в Баку отбыли 10 пассажиров», — сказал он.

Первый ночной автобус из Баку в направлении Нахчыван отправится в пятницу в 21:00 из Бакинского международного автовокзального комплекса.

Автобусные рейсы по маршруту Нахчыван-Баку-Нахчыван действуют с ноября 2007 года. Автобусы следуют транзитом через территорию Ирана.

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