В Азербайджане более 970 тыс. человек являются налогоплательщиками.

Как говорится в сообщении министерство налогов, по состоянию на 1 января 2019 года число зарегистрированных и взятых на учет в налоговых органах налогоплательщиков достигло 970340 человек. В 2018 году взято на учет 35729 хозяйствующих субъектов (объектов), что на 12,4% больше, чем в 2017 году.

По данным департамента по государственной регистрации и контролю за учетом министерства налогов, общее количество зарегистрированных и взятых на учет в 2018 году налогоплательщиков составило 87630. Из них 12369 — юридические, 75261 — физические лица.

Minval.az