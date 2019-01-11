Актеры Театра юного зрителя протестуют против увольнения. Решением руководства ТЮЗа были уволены народные артисты Ясин Гараев, Агахан Салманлы, Лятифа Алиева, заслуженные артисты Атабала Сафаров и Рахиб Алиев. В качестве причины приводится достижение актерами пенсионного возраста.

В заявлении агентству Report, актер театра, заслуженный артист Рахиб Алиев сказал, что они не согласны с решением руководства театра и не хотят увольняться.

По его мнению, отстранение их от работы в театре незаконно: «Зачем я должен увольняться? Я работаю более 50-ти лет. Я не жалуюсь. Мне говорят, ты уволишься и, как заслуженный артист, за каждый спектакль тебе будут выдавать 44 маната. Это незаконно, в других театрах подобного нет. До этого нам урезали зарплату на 50%. Сейчас я получаю зарплату в 148 манатов. Есть актеры, которые получают еще меньше. А теперь говорят, вы пенсионеры, поэтому уходите. Я не понимаю причину подобного шага нового директора. Вчера меня пригласили в театр, где сказали, что у них пока нет возможности. В отделе кадров заявили, что за каждый спектакль будут выдаваться 44 маната. В этом месяце у меня один спектакль. После завершения спектаклей, наша работа в театре будет считаться завершенной».

По словам народного артиста Ясина Гараева, у главного режиссера Театра юного зрителя Бахрама Османова нет полномочий принимать на работу или увольнять актера: «Бахрам Османов является художественным руководителем и занимается творческими вопросами. Увольнением и вопросами приема на работу занимается директор. Мне сказали написать заявление, я отказался. После достижения 65-летия директор учреждения в течение 5 лет ежегодно может заключать контракт с работником до достижениям им 70-ти лет. Он также вправе через год не заключать нового контракта. Считаю, что этот вопрос относится к госслужащим, а не к театрам.

К примеру, Агахану Салманлы 77 лет. В заявлении отмечается о его увольнении. Однако, как народного артиста, его приглашают выступать в спектаклях с его участием и за каждый спектакль платят 40 манатов. Однако, в новых постановках ему не предоставляют роль».

Minval.az