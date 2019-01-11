В Азербайджане нет «свиного гриппа», сказал главный эпидемиолог минздрава Ибадулла Агаев.

По его словам, если в стране появится свиной грипп, то система здравоохранения Азербайджана способна его пресечь.

«В соседней Грузии распространен вирус H1N1. Но вводить запрет на въезд из Грузии в Азербайджан, как и выезд из страны, невозможно. Все заболевшие в Грузии госпитализированы», — цитирует Агаева Тренд.

По его словам, заболевание гриппом было всегда и будет в будущем.

«У каждого человека должен быть свой врач. Грипп является сезонным заболеванием, поэтому естественно распространение болезни с наступлением холодов. Чтобы уберечься от этого люди должны быть внимательными, обязательно использовать защитные маски».

Он добавил, что без разрешения Минздрава никто не может продавать какие-либо лекарства, в том числе вакцины.

«Из депо министерства кому-либо или куда-то лекарственных препаратов не выдавалось. Нет вакцин от «свиного гриппа», и никому ничего подобного не выдавалось», — сказал он (цитата по Репорт).

Minval.az