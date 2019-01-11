Британское издание The Economist опубликовало традиционный рейтинг индекса Биг-Мака.

Согласно рейтингу, реальный курс азербайджанского маната вдвое превышает номинальный, отмечает Репорт.

Индекс Биг-Мака основан на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах. Вместо корзины берется один стандартный бургер, выпускаемый компанией McDonald’s повсеместно. Делается это для того, чтобы определить реальные обменные курсы валют различных государств.

Биг-Мак в ресторанах McDonald`s США стоит 5,6 доллара, эта цена и считается эталоном для сравнения валют. Если в какой-то стране Биг-Мак стоит дороже в долларовом выражении, значит реальная стоимость нацвалюты этой страны ниже номинальной, а если гамбургер продается дешевле, то наоборот.

Цена на Биг-Мак в Азербайджане составляет 3,95 маната или 2,3 доллара. Это означает, что, по индексу Биг-Мака, реальный курс маната в стране в 2,4 раза выше номинального.

Minval.az