На днях бывшему заместителю премьер-министра Азербайджана Абиду Шарифову исполнилось 79 лет, и на радостях он дал интервью изданию Modern.az. Давайте вспомним высказывания именинника, подвигнувшие автора взяться за перо:

— В какой стране, в каком правительстве можно работать на одной и той же должности 23 года? Где вы такое видели в истории?– восторженно вопрошает А. Шарифов, наверняка не соображая (то ли в силу преклонного возраста, то ли из-за накатившей волны чувств), что его слова будут расценены думающими людьми как очередной анекдот, вышедший из провластного инкубатора.

Дальше – больше. Расчувствовавшись, А. Шарифов заявил, что вне зависимости от своего возраста продолжает оставаться «солдатом президента» (ну, с этим все согласны, иначе быть не может) и (как бы абсурдно это не прозвучало) народа.

А так как А. Шарифов – госчиновник, то не мог он не воспользоваться случаем, чтобы не «тапшануть» во всеуслышание свое многочисленное потомство, заверив журналистов в том, что его дети «тоже готовы на все во имя нашей государственности».

Коротенькая такая благодарственная заметочка госчиновника в адрес президента не то, чтобы сильно рассмешила (человек все же старался изо всех сил, надрывался, можно сказать), а, скорее, опечалила и заставила задуматься.

А ведь мы действительно все ЭТО уже видели в СССР, когда генсеков – одного за другим – провожали в последний путь, а мы, школьники, шумно радовались, что в этот день можно не идти в школу. Уже страшно было телевизор включать из-за того, что в любую минуту диктор скорбным голосом произнесет роковую фразу: «Родина понесла тяжелую утрату» и оповестит о кончине очередного престарелого чиновника из руководящего состава ЦККПСС.

И Азербайджан также не ушел далеко от этой советской практики многолетнего «протирания штанов» (вплоть до гробовой доски) на руководящих местах, где по идее, как и принято во всем мире, давно должны сидеть молодые кадры-новаторы, разбирающиеся в тенденциях постоянно меняющегося мира, идти в ногу со временем и с его непрерывными требованиями.

Для сравнения приведем несколько фактов из вышеупомянутой мировой практики, и начнем, конечно же, со списка премьеров:

премьер-министр Франции — Эдуард Шарль Филипп (49 лет);

премьер-министр Лихтенштейна Марио Фрик (28 лет);

премьер-министр Черногории — 46 лет;

премьер-министр Украины Арсений Яценюк – 44 года;

премьер-министр Мальты Джозеф Мускат – 45 лет.

Для справки отметим, что бывший премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде замыкает тройку политических старейшин. На первом месте 93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе, на втором — 86-летний бывший кубинский лидер Рауль Кастро).

А теперь перейдем к списку молодых госчиновников:

глава МИД Австрии Себастьян Курц -, 27 лет;

замглавы МВД Украины Анастасия Деева — 24 года;

директор по коммуникациям в администрации президента США Хоуп Хикс — 28 лет;

Артем Новиков, министр экономики Кыргызстана — 30 лет.

Как видите, автор заметки не соврал, говоря о том, что в разных странах мира разворачивается тенденция омоложения правительства. Нам бы опыт этих стран, да вот только кто добровольно уйдет с насиженного хлебного места? И ведь сидят, царствуют, привилегиями и регалиями обрастая, а тем временем в стране бюрократия и коррупция распустились пышным цветом – и все «благодаря» провластному «собесу», никак не желающему уходить на заслуженный (причем, давно) отдых.

Взять, к примеру – депутатский корпус: это же не Мили Меджлис, а самый настоящий Дом престарелых – во всяком случае, именно такое мнение складывается у граждан страны, постоянно наблюдающих за высказываниями (и зачастую оскорбительными и глупыми) престарелых депутатов, тиражируемыми в СМИ. И естественно напрашивается вопрос: ну что может сделать для страны старый, больной человек, кроме как выдавать очередную порцию маразмов. Совершенно уместно и справедливо звучит и другой вопрос, часто озвучиваемый в социальных сетях: выходят ли на пенсию депутаты ММ? «Выходят», конечно же, но чисто формально: пенсионные свои грошики получают (80% от зарплаты + сохранение всех депутатских льгот), управляют своим (и чужим) бизнесом. И кресла своего депутатского не оставляют – корни пустили накрепко.

Чтобы читатель не подумал, что автор сгущает краски, стоит отметить, что в Азербайджане уже началась тенденция к улучшению: постепенно старые министры меняются на более молодых и прогрессивных, не так давно и Гаджибала Абуталыбов наконец-то покинул кресло главы ИВ Баку, освободив его для молодого Эльдара Азизова. Но не ушел экс-мэр правнуков нянчить, а полез еще выше – в вице-премьерское кресло Абида Шарифова. А зачем? На самом деле, вопрос интересный, но риторический.

Самое парадоксальное во всей этой свистопляске – замена одного старика другим. Понятно, что престарелый ученый, художник, писатель, журналист могут передавать свой безграничный драгоценный опыт, обучать полезным знаниям и умениям, писать книги и мемуары. Но чему может научить Гаджибала Абуталыбов, Абид Шарифов и десятки им подобных? Почему никто из них, кричащих в СМИ о безграничном патриотизме и любви к родине, просто не скажет одну единственную фразу «Я же для блага отчизны родной просто возьму и уйду на покой». Хотя, мы не думаем, что азербайджанские госчиновники хорошо знакомы с произведениями русских классиков (они и азербайджанских классиков, кажется, не читали никогда).

А пока что мы помним только об одном: если в ходе эволюции вымерли динозавры, есть надежда на то, что со временем аналогичный процесс доберется и до азербайджанских чиновников, бесполезно засидевшихся в своих хлебных креслах. Но пока это случится, поспеет новый провластный «собес».

Яна Мадатов

Minval.az