В Сумгайыте муж сильно избил свою беременную жену.

Как передает Qafqazinfo, случай произошел в 13-м микрорайоне.

В арендованной квартире 28-летний Фуад Гусейнов избил свою жену Арзу Гусейнову, после чего куском стекла изрезал ей руки. Женщина потеряла сознание. Тем временем муж скрылся, прихватив из дома золото своей жены.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, приняли заявление от Арзу Гусейновой и назначили ей экспертизу.

Отмечается, что женщина находится на 5-м месяце беременности.

По факту провозится расследование.

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