Компания BP и ее партнеры инвестировали 28 миллиардов долларов в разработку гигантского газового месторождения в Азербайджане (газоконденсатное месторождение «Шах Дениз»), и это может быть только началом истории.

Согласно информации Trend, об этом сообщил Bloomberg региональный президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

По его словам, компания к 2020 году намерена пробурить шесть новых разведочных скважин в стране.

Если его ожидания оправдаются, то компания может открыть новое газовое месторождение с запасами, примерно равными «Шах Дениз», говорится в сообщении.

«Наряду с Бразилией, Азербайджан является для нас одним из приоритетных направлений деятельности, на ближайшие несколько лет. Для нас эта программа разведки очень важна, так как мы видим большой потенциал в Каспии»,- сказал Джонс.

По его словам, запасы газа на структуре «Шафаг-Асиман», где BP намерена в этом году пробурить скважины, могут быть равны месторождению «Шах Дениз-2». Он добавил, что бурение на структуре запланировано на конец 2018 года.

Minval.az