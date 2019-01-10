Открытие Торгового дома Азербайджана в Дубае, которое планировалось десятого января, отложено на неопределенный срок, сказал в четверг Trend торговый представитель Азербайджана в Дубае Эльнур Алиев. По словам торгового представителя, открытие Торгового дома было отложено по техническим причинам.

Отметим, что ОАЭ являются одним из четырёх государств, где имеются торгпредства Азербайджана.

В Торговом доме будет действовать специальный информационный офис, где любой желающий сможет получить более подробную и интересующую его информацию по Азербайджану, в том числе по сфере туризма.

По его словам, открытие Торгового дома будет способствовать увеличению экспорта в ОАЭ продукции ненефтяного сектора, продвижению азербайджанских товаров и расширению двусторонней торговли между странами.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за январь — ноябрь 2018 года товарооборот между Азербайджаном и ОАЭ составил 48,84 миллиона долларов, что на 50,8 процента превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом экспорт из Азербайджана в ОАЭ составил 19,16 миллиона долларов (рост на 31 процент), а импорт – 29,68 миллиона долларов (рост на 67,1 процента).

Minval.az