Завершено строительство нового моста через реку Тертер, сообщает Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.

Мост, соединяющий северную и южную части города Барда, находился в аварийном состоянии.

Протяженность четырехпролетного моста — 126 метров. Мост построен согласно современным стандартам и нормам строительства, спроектирован с учетом восьмибалльной сейсмичности. Кроме того, были реконструированы подъездные дороги к мосту протяженностью 150 метров.

Напомним, что строительство моста началось в июле прошлого года.

Minval.az