Названы имена пострадавших в Тбилиси рабочих строительной компании — все они являются гражданами Грузии азербайджанского происхождения. Об этом Sputnik Азербайджан сообщил первый секретарь посольства Азербайджана в Грузии по консульским вопросам Эльчин Мамедов, комментируя печальное происшествие, имевшее место в Тбилиси девятого января утром.

Отметим, что в Тбилиси на проспекте Чавчавадзе экипаж скорой медицинской помощи сбил рабочих. В результате пострадали 12 человек, один погиб. Среди пострадавших есть как рабочие, так и медперсонал. По предварительным данным, водитель заснул за рулем, машина сошла с проезжей части и наехала на рабочих. Экипаж «скорой помощи» перевозил пациента.

Погибшим в результате аварии оказался 27-летний житель Болнисского района Бабек Гасанов, сообщил азербайджанский дипломат. Тяжело пострадали 23-летний Кямиль Алиев и Сахиб Хансултанов. Врачам пришлось ампутировать Алиеву ногу. Хансултанов получил черепно-мозговую травму.

Кроме того, пострадали Аллахверди Салыев, Талех Азизбеков, Музаят Мамедов, Афган Худыев, Тургай Алиев, Мазахир Хансултанов, Сулейман Агаджанов и Сабир Агаджанов. Всего ранены десять человек, из них пятеро уже выписаны домой.

Все пострадавшие были заняты на строительстве отеля. Трагедия произошла около восьми утра в тот момент, когда рабочие выстроились в очередь у контрольного пункта на стройке. Машина, мчавшаяся на скорости 80-90 километров в час, съехала с проезжей части и врезалась в наших соотечественников.

«Водитель кареты скорой помощи заснул за рулем, поэтому случилось несчастье. Мы держали связь с правоохранительными органами и выяснили все детали произошедшего», — сказал Эльчин Мамедов.

Minval.az