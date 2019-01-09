Ссылаясь на историка Аммиана Марцеллина (IV век) и сирийские хроники Karki de Bet Selox (V век), можно говорить о том, что государство под названием «Азербайджан» было создано в VII веке до нашей эры.

Об этом на расширенном заседании научного совета Института истории Национальной академии наук Азербайджана сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Польше, доктор исторических наук Гасан Гасанов.

По его словам, название «Атропатена» является фонетической версией понятия «Азербайджан».

«До сих пор в науке говорится о том, что государство Атропатена было создано после смерти Александра Македонского в 321 году до нашей эры. На самом деле Атропатена не возникла в IV веке, в 321 году до нашей эры была восстановлена ее независимость. Древние сирийские и римские источники дают основание утверждать, что государство Атропатена (Адорбайган) было создано в результате падения Ассирийской империи в 612 году до нашей эры», — отметил он.

Г.Гасанов отметил, что 612 год до нашей эры – год создания государства Азербайджан.

По словам историка, слово Атарпатена/Атропатена/Адорбайган, которые составляют основу названия государства и народа Азербайджана, не происходит ни от персидского, ни от греческого языка.

«Согласно сирийскому источнику V века, корнем слова является титул военачальника «Арпат» или Орбай», который основал государство 2700 лет тому назад. Территория Атропатены простиралась от Черного моря на северо-западе до гор Большого Кавказа на севере», — сказал посол.

В своем докладе историк сказал, что Албания была создана в I веке до нашей эры.

«Территория, где было образовано государство Албания, являлась с 612 года до нашей эры до II-I веков до нашей эры частью Адорбайгана/Атропатены/Атарпатены», — добавил историк.

Minval.az