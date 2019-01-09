Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 декабря 2018 года составляет 540,1 маната, что на 2,9% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, на транспорте и складском хозяйстве, строительстве.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 декабря 2018 года составляет 1 млн 553,6 тыс. человек, что на 2,1% выше показателя аналогичного периода 2017 года. Из них 888,1 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 665,5 тыс. человек – в частном.

При этом 21,5% работников заняты в сфере образования, 18,5% — торговле, ремонте автотранспортных средств, 13,5% — промышленности, 8,5% — социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,2% — строительстве, 7% — госуправлении и обороне, 4,6% — транспорта и складского хозяйства, 3,4% — профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% — сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,6% — финансовой и страховой деятельностью, 11% — прочих сферах экономики.

Minval.az